Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Окупанти хочуть укріпитися у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 18 травня у Facebook.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують тримати у готовності підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил РФ.

На Харківському напрямку ворог намагається йти в контрнаступ для відновлення втрачених позицій, зокрема тривають бої в районі населеного пункту Тернова.

Українським військовим вдалося звільнити Дементіївку.

На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції українських підрозділів вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

На Слов’янському напрямку окупанти, за підтримки артилерії, безуспішно вели бойові дії в районі Довгенького, де зазнали значних втрат.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Ворожа авіація завдає ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти без успіху вели наступ у напрямку населеного пункту Нижнє.

На Бахмутському напрямку ворог веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Також окупанти безуспішно штурмували Катеринівку.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, однак зазнали втрат та відступили.

Окрім того, росіяни безуспішно штурмували населені пункти Новобахмутівка та Веселе.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка.

На Волинському, Поліському напрямках у білоруських військових триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Також зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи противника обстріляли з артилерії та мінометів Янжулівку на Чернігівщині та Прогрес, що на Сумщині.