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На Львівщині судитимуть ще двох «ухилянтів»

Анастасія Диняк

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На Львівщині судитимуть чоловіків призивного віку, які намагалися виїхати до Польщі за допомогою підроблених документів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 26-річний харків’янин та 50-річний мешканець Сумщини намагалися виїхати до Польщі в період дії воєнного стану. На кордоні чоловіки пред’явили підроблені документи про звільнення від мобілізації на службу до ЗСУ.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України та за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до двох років за ґратами.

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