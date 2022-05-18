На Львівщині не працює лінія «101». Куди дзвонити

18 травня на Львівщині зі стаціонарних телефонів тимчасово не працює лінія служби порятунку за номерами «101». Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Під час виникнення надзвичайних ситуацій викликати рятувальників можна за такими номерами телефону:

для абонентів Київстар +380 96 963 25 83 та +380 67 943 19 23;

для абонентів Lifecell +380 63 981 58 41 та +380 93 547 83 94;

для абонентів Vodafon +380 99 521 82 03 та +380 99 521 82 20;

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