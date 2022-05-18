ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині не працює лінія «101». Куди дзвонити

Ольга Денисяка

|

18 травня на Львівщині зі стаціонарних телефонів тимчасово не працює лінія служби порятунку за номерами «101». Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Під час виникнення надзвичайних ситуацій викликати рятувальників можна за такими номерами телефону:

  • для абонентів Київстар +380 96 963 25 83 та  +380 67 943 19 23;
  • для абонентів Lifecell +380 63 981 58 41 та +380 93 547 83 94;
  • для абонентів Vodafon +380 99 521 82 03 та +380 99 521 82 20;

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів