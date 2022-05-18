На Херсонщині окупанти обстріляли колону з авто цивільних

Біля села Давидів Брід на Херсонщині російські окупанти обстріляли колону з близько сотні цивільних автомобілів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Так, росіяни з «Градів» обстріляли автомобілі з людьми, які намагалися проїхати до Бериславського району Херсонської області. За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей, велика кількість поранених. Багато хто не зміг їхати далі через несправність авто.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк