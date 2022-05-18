На Херсонщині окупанти обстріляли колону з авто цивільних

Біля села Давидів Брід на Херсонщині російські окупанти обстріляли колону з близько сотні цивільних автомобілів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, росіяни з «Градів» обстріляли автомобілі з людьми, які намагалися проїхати до Бериславського району Херсонської області. За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей, велика кількість поранених. Багато хто не зміг їхати далі через несправність авто.