Майор Віктор Довгаль нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, майор Майор Віктор Довгаль за особливі заслуги у захисті державного суверенітету України нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Ллейтенант Віктор Довгаль з початком ворожого вторгнення рф на Донбас 2014 року, одразу відбув у складі зведеного підрозділу у район Краматорська, для утримання під охороною аеродрому. Біля населеного пункту Новосілка колону заблокували невідомі особи з вимогою перейти на бік, так званої, ДНР або ж здати техніку, озброєння та боєприпаси.

За час проведення АТО/ООС Віктор Довгаль визволяв Краматорськ, Слов’янськ, завдавав нищівного вогню по противнику у боях за Дебальцеве, Вуглегірськ, Нижню Кринку та Шахтарськ. Під Жданівкою у протиборстві з ворогом отримав поранення. У січні-лютому 2015-го, після лікування, повернувся у стрій та брав участь у запеклих боях за Авдіївку та «Вовчий міст». За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі мужній офіцер був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нині майор Віктор Довгаль продовжує нищити ворога. Його підлеглі дають гідну відсіч рашистам, адже вишкіл пройшли під контролем бойового командира. Указом Президента України хороброго офіцера нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Пишаємось!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.