Командира Віталія Бартоша посмертно нагородили орденом

Випускник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2019 року старший лейтенант Віталій Бартош за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Як відомо, Віталій Бартош отримав скерування у 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду – Закарпатський легіон на посаду командира гірсько-штурмового взводу. Про нього відгукувались як про впевненого, обережного, відважного командира. Загинув Віталій під час виконання бойового завдання ще 6 березня.

Дружина Ангеліна розповіла, що її важкопоранений чоловік помер у річницю їхнього весілля.

«Війна, за що ти забираєш у нас таких молодих хлопців? Серце просто розривається… Однак, я переконана, що росія відповість за це пекло і за свої злочини на нашій землі. Я пишаюся тобою, Віталіку. Ти захищав мене, наших батьків, рідних, друзів. Ти захищав Україну і Український народ! Ти боровся мужньо, до останнього подиху, до останньої миті життя!», – зазначила Ангеліна Бартош.

Указом Президента України старший лейтенант Віталій Бартош нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

Спочивай з миром, мужній Воїне.

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