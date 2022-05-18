ЄС хоче направити заморожені активи росії на відновлення України

Європейський Союз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України. Про це повідомив у Телеграмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з посиланням на Bloomberg.

У повідомленні йдеться, що в ЄС також мають намір ініціювати випуск боргових зобов’язань для цих же цілей. Окрім цього, в МВФ розглянуть можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку росії.

«Це ті кроки, які підтримує Україна. Група Макфола-Єрмака у санкційному плані відмічала, що росія повинна заплатити за все зло, яке здійснила в Україні», – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, деякі країни вже виявили готовність допомогти Україні відновити знищені росіянами регіони. Так, Велика Британія заявила про підтримку відновлення Києва та області, Данія – Миколаївщини, а країни Балтії – Житомирщини.

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