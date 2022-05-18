ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС хоче направити заморожені активи росії на відновлення України

Ольга Денисяка

|

Європейський Союз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України. Про це повідомив у Телеграмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з посиланням на Bloomberg.

У повідомленні йдеться, що в ЄС також мають намір ініціювати випуск боргових зобов’язань для цих же цілей. Окрім цього, в МВФ розглянуть можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку росії.

«Це ті кроки, які підтримує Україна. Група Макфола-Єрмака у санкційному плані відмічала, що росія повинна заплатити за все зло, яке здійснила в Україні», – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, деякі країни вже виявили готовність допомогти Україні відновити знищені росіянами регіони. Так, Велика Британія заявила про підтримку відновлення Києва та області, Данія – Миколаївщини, а країни Балтії – Житомирщини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів