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Європа допоможе у відновленні постраждалих регіонів України

Анастасія Диняк

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Країни Європи готові допомогти Україні відновити знищені росіянами регіони. Зокрема зголосилися про підтримку Київщини, Миколаївщини та Житомирщини. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Так, Велика Британія заявила про підтримку відновлення Києва та області, Данія – Миколаївщини, а країни Балтії – Житомирщини.

«Ми вже мислимо і діємо категоріями післявоєнної відбудови нашої держави. Усе це знаходить відгук наших партнерів. У нас уже є чіткі підтвердження у тому числі такої ініціативи президента України як шефство європейських країн чи інших ключових країн світу над конкретними містами, регіонами, галузями України», – сказав Сибіга.

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