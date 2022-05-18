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Депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився з правоохоронцями

Ольга Денисяка

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У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ «під кайфом» вчинив бійку з правоохоронцями, які намагались перевірити його на можливу співпрацю з агресором. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

В ДБР розповіли, що разом з іншими правоохоронцями систематично проводять «заходи з виявлення, попередження та припинення злочинної діяльності, що загрожує державній безпеці України».

Так, під час оперативних заходів у Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційної платформи – За життя». Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям.

Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Попри це працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

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