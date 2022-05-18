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Академія сухопутних військ запрошує на навчання

Анастасія Диняк

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Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання майбутніх військових віком від 17 до 30 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Так, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання майбутніх висококваліфікованих військових фахівців Збройних Сил України.

Підготовка військових здійснюється для:

  • механізованих військ;
  • танкових військ;
  • інженерних військ;
  • ракетних військ і артилерії;
  • фахівців морально-психологічного забезпечення та музичного мистецтва.

Вимоги до вступників:

  • вік – від 17 до 30 років;
  • повна середня освіта;
  • придатність до служби в ЗС України за станом здоров’я.

Документи для вступу можна подати через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або безпосередньо до Національної академії сухопутних військ.

Деталі за телефоном: +38 (098) 085 4919

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