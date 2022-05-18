Академія сухопутних військ запрошує на навчання

Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання майбутніх військових віком від 17 до 30 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.
Так, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання майбутніх висококваліфікованих військових фахівців Збройних Сил України.
Підготовка військових здійснюється для:
- механізованих військ;
- танкових військ;
- інженерних військ;
- ракетних військ і артилерії;
- фахівців морально-психологічного забезпечення та музичного мистецтва.
Вимоги до вступників:
- вік – від 17 до 30 років;
- повна середня освіта;
- придатність до служби в ЗС України за станом здоров’я.
Документи для вступу можна подати через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або безпосередньо до Національної академії сухопутних військ.
Деталі за телефоном: +38 (098) 085 4919
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Анастасія Диняк