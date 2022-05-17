Зафіксовані збитки інфраструктури з початку війни складають майже 100 мільярдів доларів

У рамках проєкту «Росія заплатить» аналітики підрахували, що загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, яких завдали російські окупанти Україні, складає понад 94 мільярди доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі KSE Institute.

Так, аналітичний підрозділ Київської школи економіки проаналізував усі офіційні данні про збитки під час війни на території України. За останніми даними аналітиків, збитки інфраструктури вже складають майже 2,8 трильйона гривень. За останній тиждень сума зросла на 2,4 мільярда доларів.

Найбільше постраждали житлові будинки. Через війну зруйновано чи пошкоджено 35.2 мільйона квадратних метрів житлового фонду на 31 мільярд доларів. Зокрема значних руйнувань зазнали Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

Окрім того, окупанти пошкодили 27 нафтобаз на понад 1,3 мільярдів доларів. Загалом росіяни зруйнували або пошкодили щонайменше 208 підприємств, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз та 12 цивільних аеропортів.

Зауважимо, загальні втрати економіки України через війну становлять близько 600 мільярдів доларів.