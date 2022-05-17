У Золочеві затримали озброєного водія під дією наркотиків

У Золочеві за порушення правил дорожнього руху затримали водія. Чоловік виявився озброєний, перебував під дією наркотиків, і намагався відкупитися від правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Львівської області.

За даними відомства, поліцейські Львівщини виявили зброю та наркотики. Окрім того водій, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, пропонував правоохоронцям хабар.

«16 травня, близько 15.00, співробітники групи реагування патрульної поліції Золочівського районного відділу поліції помітили на вулиці Базарній у Золочеві автомобіль «Фольксваген Гольф», водій якого порушував Правила дорожнього руху. Після зупинки транспортного засобу правоохоронці виявили, що водій, 50-річний житель міста Броди, поводиться підозріло та має ознаки наркотичного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), водій запропонував правоохоронцям хабар за непритягнення його до відповідальності.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Золочівського районного відділу поліції. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили два предмети, схожі на пістолет, та вилучили їх. Крім того, в салоні автомобіля виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, ззовні схожу на амфетамін, та скляну колбу з мундштуком для куріння.

Все вилучене скероване на експертне дослідження. Крім того, поліцейські конфіскували автомобіль.

За фактом пропозиції хабара, незаконного перевезення наркотичних засобів, порушено кримінальну справу. Зловмиснику загрожує до 4 років тюрми.

Також вирішується питання про відкриття кримінального за фактом незаконного поводження зі зброєю. Окрім того, водія притягнуто до адміністративної відповідальності керування транспортними засобами «під мухою»

Досудове розслідування триває.

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