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Росіяни обстріляли ракетами військовий об'єкт на Львівщині

Ольга Денисяка

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Зранку у неділю, 15 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Львівщині. Ракети влучили в об’єкт військової інфораструктури. Про це в Телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією голови Львівської ОВА, окупанти атакували Львівщину близько 04:30 год. Ракетний удар був по одному із об’єктів військової інфраструктури. Наразі інформації про загиблих та травмованих немає.

«Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється», – написав Козицький.

Зазначимо, що в ніч на 15 травня на Львівщині вперше від 8 травня оголосили повітряну тривогу.

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