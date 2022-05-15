Росіяни обстріляли ракетами військовий об'єкт на Львівщині

Зранку у неділю, 15 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Львівщині. Ракети влучили в об’єкт військової інфораструктури. Про це в Телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією голови Львівської ОВА, окупанти атакували Львівщину близько 04:30 год. Ракетний удар був по одному із об’єктів військової інфраструктури. Наразі інформації про загиблих та травмованих немає.

«Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється», – написав Козицький.









WordPress Slideshow

Зазначимо, що в ніч на 15 травня на Львівщині вперше від 8 травня оголосили повітряну тривогу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.