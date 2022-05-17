Бої на сході тривають, на півдні окупанти зводять другу лінію оборони, – Генштаб

На Донбасі російські окупаційні війська не припиняють наступальні дії, проте на тимчасово захоплених територіях півдня України вони обладнують вже другу лінію оборони. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому ввечері 17 травня у Facebook.

На 83 добу війни в Україні російські окупанти продовжують наступальні дії на сході держави. Ворог продовжив завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не зафіксовано. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

У збройних силах республіки білорусь триває другий етап перевірки бойової готовності. У його межах на одному з полігонів військові тренувались у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.

Загроза ракетно-бомбових ударів з території білорусі по об’єктах в Україні досі є.

«З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на Сіверському напрямку командування збройних сил російської федерації продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу. З території рф ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей», – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування ЗСУ до державного кордону України. Крім того, ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.

На Слов’янському напрямку окупанти перегруповують та доукомплектовують війська, накопичують запаси, щоб підготуватись до наступу у напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також росіяни вели повітряну розвідку із безпілотників «Орлан-10».

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти за підтримки артилерії намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк. На Бахмутському напрямку вони намагалися прорвати оборону наших військ, але успіху не мали і відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії, аби взяти під контроль ділянки дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга, успіху не мав. На Курахівському напрямку за підтримки вогню артилерії та авіації веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

Крім того, підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Мар’їнки.

У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів у районі заводу «Азовсталь».

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування українських військ обстрілював їх із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили, але обстріляли наші підрозділи з мінометів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують ізольовувати райони бойових дій та блокувати цивільне судноплавство.

На тимчасово окупованій території Криму росіяни відновлюють боєздатність своїх підрозділів, що зазнали значних втрат. За даними Генштабу, на окремих полігонах півострова запланували проведення бойового злагодження підрозділів 126-ої окремої бригади берегової оборони та 810-ої окремої бригади морської піхоти.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

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