На Львівщині прогнозують заморозки

18-19 травня у Львові та області синоптики прогнозують нічні заморозки. Температура повітря впаде до нуля або підніметься лише до кількох градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

У середу вночі, 18 травня, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі на Львівщині сягнуть 0-3°C, у Львові – 0-2°C.

У ніч на четвер, 19 травня, на території області температура повітря на поверхні ґрунту і місцями в повітрі коливатиметься від нуля до +5°C, у Львові – до +1-3°C.

Вдень 18-19 травня температура повітря на Львівщині коливатиметься від 17°C до 20-22°C. Ці дні здебільшого будуть сонячними, опадів не обіцяють.

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