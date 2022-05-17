Львівська філармонія запрошує на фестиваль «Віртуози»

Львів’ян та гостей міста запрошують зустріти останні дні весни 2022 року у Львівській національній філармонії із добірною музикою на 41 Міжнародному фестивалі «Віртуози-2022. Українські музи не мовчать», який триватиме впродовж 20-29 травня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Світоглядними цінностями «Віртуозів» впродовж всіх чотирьох десятиліть були й залишаються любов, гармонія та краса. Однак цьогоріч перед музикантами України особливо гостро постав виклик боронити цінності мистецтва. Гаслом цілого Фестивалю став лозунг «Українські музи не мовчать». Вони промовляють на повен голос на своєму культурному фронті. Всі події Фестивалю будуть доступні наживо та у прямих трансляцій на YouTube-каналі Філармонії.

Кошти від продажу квитків буде передано на потреби ЗСУ, а благодійні пожертви з онлайн-трансляцій спрямовано на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.

Цієї едиції вперше на Відкритті Фестивалю, 20 травня, звучатиме траурна заупокійна меса. Директор Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Володимир Сивохіп розповідає: «Вибір “Реквієму” Моцарта викликаний трагічними обставинами, коли щодня гинуть мирні люди та наші воїни. Теперішнє виконання «Реквієму» за участю симфонічного оркестру «INSO-Львів» та камерного хору «Gloria» прозвучить в пам’ять всіх синів і дочок України, які полягли за нашу майбутню свободу».

Наступний концертний виступ 21 травня пов’язаний із символічною датою — періодом, коли в Україні відзначають День Європи. Натомість зібрані у програмі твори є виключно українськими, причому сучасними. Це підтверджує обрану назву події — багато років поспіль, і особливо в сьогоденні, Україна є частиною Європи, її культурної та історичної спадщини. Звучатимуть щойно завершений Віолончельний концерт Богдани Фроляк, львівська прем’єра «Української увертюри» Богдана Кривопуста (цей твір став переможцем Всеукраїнського конкурсу увертюр-2021) та Друга симфонія Євгена Станковича.

У неділю, 22 травня, відбудуться два концерти. Під час першого піаністка Марія Бондаренко представить програму «Спомин». Її часовий діапазон охоплює два століття розвитку європейської музики. Перлиною речиталю стане музика Нестора Нижанківського. На другому концерті у виконанні Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» і Львівської національної хорової капели «Дударик» лунатиме монументальний твір «Stabat Mater» Перголезі, який завжди був у репертуарі Львівської національної філармонії під час Страсного тижня. Тепер він прозвучить в новому контексті — «Скорботна Мати стояла біля Хреста, оплакуючи Смерть розп’ятого її Сина…».

Монографічний проєкт Оксани Рапіти та Мирослава Драгана, присвячений фортепіанному циклу з семи п’єс уславленого французького композитора ХХ століття Олів’є Мессіана, пройде 24 травня. Сьогодні особливу символічність твір цього автора, «Видіння Аміня» має ще й тому, що були замовлені митцю для виконання в Парижі під окупацією, в серії «Концерти Плеяди». У часи Другої Світової війни цей захід, спрямований на підтримку музикантів та об’єднання їхньої спільноти, називали актом мистецького опору.

Звертаючись до європейської класицистичної спадщини, програма концерту 25 травня постає у двох векторах — інструментальному та вокальному. Більше яскравої театральності в музиці притаманно Бортнянському та Моцарту, більше зосередженості на особистісному — Березовському та Мислівечеку. Крім того, музика їхніх вчителів Галуппі й Мартіні створює можливість для захопливого слухацького порівняння — чи перевершили учні наставників?

Даниною творчості Валентина Сильвестрова стане фортепіанний концерт Йожефа Ерміня 26 травня. Внаслідок повномасштабної російської агресії видатний український композитор змушений був виїхати зі своєї домівки в Києві та стати біженцем в Європі. Проте його музика звучить надалі, сповіщаючи про цінність миттєвості, крихкість людського існування та даючи надію на життя.

Розуміючи значення популяризації української музики, 27 травня Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика на чолі із відомим польським диригентом Вінсентом Козловським представить концертну увертюру «Піднесення» Олександра Шимка. Серед творів цього ж вечора невипадково у програмі з’являється інший знаковий опус, «Смерть і просвітлення» Ріхарда Штрауса. На дорозі від натхненного піднесення до духовної трансформації програма пропонує зосередитись на Другому скрипковому концерті П’єра Вісмера у виконанні відомої французької виконавиці Еви Заваро.

Традиційно, щороку Львівська національна філармонія відзначає день народження найвпливовішого та найзнанішого композитора всіх епох та народів — Йоганна Себастьяна Баха. У 2022 виповнюється 337 років його владарювання над усією музичною класикою, і з цієї нагоди 28 травня фестиваль «Віртуози» презентує програму з вершинних явищ його творчості, зіграну молодими львівськими талантами.

Попри складний час та воєнний стан в Україні, «Віртуози» зберігають свій міжнародний статус. «Іспанська серенада для України» — це дбайливо підібрана програма з п’єс класичного гітарного репертуару. «У музичній подорожі, — розповідає Рафаель Серрале, — ми перенесемось в минулі часи та довідаємось про таких різних авторів, як Аґуадо, Паділья, Альбеніс…».

Під час останнього дня Фестивалю, 29 травня, одним з концертів, де виступають іноземні солісти, стане «Молитва за Україну». Пауль Ґауґлер активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії. Концерт складатиметься у двох напрямках — презентації української вокальної музики (арій, романсів, обробок народних пісень) та європейських зразків творчості німецьких та французьких авторів. «Наші колеги — це не тільки справжні професіонали, а й герої, які з ідеєю співчуття і підтримки, ризикуючи життям, їдуть до нас задля спільної справи», — сказав директор Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Володимир Сивохіп.

Врешті, програма останнього концерту Фестивалю репрезентуватиме камерні традиції музикування, притаманні і європейській, і українській культурам. Квінтет «Форель» Шуберта стоїть на чільному місці в репертуарі різноманітних виконавців усього світу. Натомість Варіації для секстету Барвінського досі лишаються маловідомими не те що закордоном, а й в Україні. Завдяки виконанню та онлайн-трансляції творів на велику, в тому числі іноземну аудиторію, Фестиваль прагне популяризувати гідні українські музичні зразки та розширювати знання про них.