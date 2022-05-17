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Частина Львова і Львівського району матиме перебої з водопостачанням

Наталя Дуляба

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Через роботи на магістральному водогоні «Зарудці – Збоїща» 18-19 травня частина Шевченківського району Львова та Львівського району подаватимуть воду із пониженим тиском. Про це йдеться на сторінці ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.

На магістральному водогоні «Зарудці – Збоїща» у Грибовичах будуть перепідключати новозбудований водопровід. Через це з ранку 18 травня і до 20:00 год. 19 травня воду із пониженим тиском будуть подавати мешканцям Шевченківського району:

  • вул. Абхазька,
  • вул. Багалія,
  • вул. Буковинська,
  • вул. Верхня Зимова,
  • вул. Висока,
  • вул. Возняка,
  • вул. Гордієнка,
  • вул. Ждахи,
  • вул. Жнивна,
  • вул. Загірна,
  • вул. Заозерна,
  • вул. Заозерні провулки,
  • вул. Зимова,
  • вул. Коверка,
  • вул. Кругла,
  • вул. Купчинського,
  • вул. Ланова,
  • вул. Лінкольна,
  • вул. Мазепи,
  • вул. Малоголосківська,
  • вул. Миколайчука,
  • вул. Млинова,
  • вул. Мурована,
  • вул. На Нивах,
  • вул. Нагірна,
  • вул. Орлика,
  • вул. Орна,
  • вул. Петрицького,
  • вул. Під Голоском,
  • вул. Рільнича,
  • вул. Розточчя,
  • вул. Рослинна,
  • вул. Студинського,
  • вул. Творча,
  • вул. Топольна,
  • вул. Топольні провулки,
  • вул. Хвильового,
  • вул. Холмська,
  • вул. Чигиринська,
  • вул. Чубинського,
  • вул. Щепова,
  • вул. Щурата.

Також перебої з водопостачанням будуть у Великих Грибовичах, Малих Грибовичах, Гряді, Дорошеві, Зарудцях, Зашкові, Малехові.

Крім того, воду із пониженим тиском подаватимуть й мешканцям ще 25 сіл Львівського району:

  • Бірки,
  • Велике Передмістя,
  • Відродження,
  • Горбаві,
  • Долина,
  • Дубрівка,
  • Думичі,
  • Завадів;
  • Залісок,
  • Замок,
  • Зубейки,
  • Кам’яна Гора,
  • Крехів,
  • Кунин,
  • Кут,
  • Липник,
  • Луцики,
  • Магерів,
  • Мокротин,
  • Нова Скварява,
  • Падюки,
  • Підлісся,
  • Старе Село,
  • Тернів,
  • Чирі.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

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