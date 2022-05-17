Частина Львова і Львівського району матиме перебої з водопостачанням

Через роботи на магістральному водогоні «Зарудці – Збоїща» 18-19 травня частина Шевченківського району Львова та Львівського району подаватимуть воду із пониженим тиском. Про це йдеться на сторінці ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.

На магістральному водогоні «Зарудці – Збоїща» у Грибовичах будуть перепідключати новозбудований водопровід. Через це з ранку 18 травня і до 20:00 год. 19 травня воду із пониженим тиском будуть подавати мешканцям Шевченківського району:

вул. Абхазька,

вул. Багалія,

вул. Буковинська,

вул. Верхня Зимова,

вул. Висока,

вул. Возняка,

вул. Гордієнка,

вул. Ждахи,

вул. Жнивна,

вул. Загірна,

вул. Заозерна,

вул. Заозерні провулки,

вул. Зимова,

вул. Коверка,

вул. Кругла,

вул. Купчинського,

вул. Ланова,

вул. Лінкольна,

вул. Мазепи,

вул. Малоголосківська,

вул. Миколайчука,

вул. Млинова,

вул. Мурована,

вул. На Нивах,

вул. Нагірна,

вул. Орлика,

вул. Орна,

вул. Петрицького,

вул. Під Голоском,

вул. Рільнича,

вул. Розточчя,

вул. Рослинна,

вул. Студинського,

вул. Творча,

вул. Топольна,

вул. Топольні провулки,

вул. Хвильового,

вул. Холмська,

вул. Чигиринська,

вул. Чубинського,

вул. Щепова,

вул. Щурата.

Також перебої з водопостачанням будуть у Великих Грибовичах, Малих Грибовичах, Гряді, Дорошеві, Зарудцях, Зашкові, Малехові.

Крім того, воду із пониженим тиском подаватимуть й мешканцям ще 25 сіл Львівського району:

Бірки,

Велике Передмістя,

Відродження,

Горбаві,

Долина,

Дубрівка,

Думичі,

Завадів;

Залісок,

Замок,

Зубейки,

Кам’яна Гора,

Крехів,

Кунин,

Кут,

Липник,

Луцики,

Магерів,

Мокротин,

Нова Скварява,

Падюки,

Підлісся,

Старе Село,

Тернів,

Чирі.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

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