Частина Львова і Львівського району матиме перебої з водопостачанням

Через роботи на магістральному водогоні «Зарудці – Збоїща» 18-19 травня частина Шевченківського району Львова та Львівського району подаватимуть воду із пониженим тиском. Про це йдеться на сторінці ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.
На магістральному водогоні «Зарудці – Збоїща» у Грибовичах будуть перепідключати новозбудований водопровід. Через це з ранку 18 травня і до 20:00 год. 19 травня воду із пониженим тиском будуть подавати мешканцям Шевченківського району:
- вул. Абхазька,
- вул. Багалія,
- вул. Буковинська,
- вул. Верхня Зимова,
- вул. Висока,
- вул. Возняка,
- вул. Гордієнка,
- вул. Ждахи,
- вул. Жнивна,
- вул. Загірна,
- вул. Заозерна,
- вул. Заозерні провулки,
- вул. Зимова,
- вул. Коверка,
- вул. Кругла,
- вул. Купчинського,
- вул. Ланова,
- вул. Лінкольна,
- вул. Мазепи,
- вул. Малоголосківська,
- вул. Миколайчука,
- вул. Млинова,
- вул. Мурована,
- вул. На Нивах,
- вул. Нагірна,
- вул. Орлика,
- вул. Орна,
- вул. Петрицького,
- вул. Під Голоском,
- вул. Рільнича,
- вул. Розточчя,
- вул. Рослинна,
- вул. Студинського,
- вул. Творча,
- вул. Топольна,
- вул. Топольні провулки,
- вул. Хвильового,
- вул. Холмська,
- вул. Чигиринська,
- вул. Чубинського,
- вул. Щепова,
- вул. Щурата.
Також перебої з водопостачанням будуть у Великих Грибовичах, Малих Грибовичах, Гряді, Дорошеві, Зарудцях, Зашкові, Малехові.
Крім того, воду із пониженим тиском подаватимуть й мешканцям ще 25 сіл Львівського району:
- Бірки,
- Велике Передмістя,
- Відродження,
- Горбаві,
- Долина,
- Дубрівка,
- Думичі,
- Завадів;
- Залісок,
- Замок,
- Зубейки,
- Кам’яна Гора,
- Крехів,
- Кунин,
- Кут,
- Липник,
- Луцики,
- Магерів,
- Мокротин,
- Нова Скварява,
- Падюки,
- Підлісся,
- Старе Село,
- Тернів,
- Чирі.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
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Наталя Дуляба