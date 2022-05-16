Евакуйованих на Львівщину дітей вперше відправили на проживання у Велику Британію

109 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з Дніпропетровської та Харківської областей разом з опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями скерували зі Львівщини на тимчасове проживання Велику Британію. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Як повідомив начальник Служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис, декілька днів діти проживали на Львівщині, де їх забезпечили усім необхідним. За його словами, це вперше Львівщина скеровує дітей на проживання у Велику Британію.

«Це не перша група дітей, яких ми приймаємо в області. Зі свого боку ми їх розселили у місця тимчасового перебування, надали харчування та інші необхідні речі. Зі Львівщини дітки поїхали у Варшаву, а звідси вирушать у Велику Британію. Це вперше ми відправили дітей саме у Велику Британію», – зазначив Володимир Лис.

Також він додав, що днями очікують ще близько 50 дітей, які теж поїдуть у Велику Британію. Він наголосив, що у закладах Львівщини зараз проживає близько тисячі дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування із гарячих точок України. Працівники Служби у справах дітей Львівської ОВА спільно з волонтерами та іншими організаціями соцзахисту періодично відвідують ці установи, де спілкуються з дітьми та супроводжуючими щодо їхніх потреб, оцінюють умови перебування та реагують на запити.

В ЛОВА додають, що поїздку організували у співпраці Служби у справах дітей ЛОВА з громадською організацією «Українська медична комісія» та Aerial Recovery Group.

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