У Маріуполі знайшли четверте місце масового поховання

Супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання в тимчасово окупованому Маріуполі, яке складається з двох траншей. Про це пише Радіо Свобода.

Так, на супутникових знімках виявили вже четверте місце масового захоронення. Воно знаходиться поблизу Центрального кладовища та складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину. З’явилося воно на початку березня.