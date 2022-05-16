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У Маріуполі знайшли четверте місце масового поховання

Анастасія Диняк

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Супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання в тимчасово окупованому Маріуполі, яке складається з двох траншей. Про це пише Радіо Свобода.

Так, на супутникових знімках виявили вже четверте місце масового захоронення. Воно знаходиться поблизу Центрального кладовища та складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину. З’явилося воно на початку березня.

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