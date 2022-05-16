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У Львові переселенці можуть залишати дітей у денному центрі

Анастасія Диняк

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У Львові відкрили денний центр перебування, де вимушені переселенці можуть безкоштовно залишити дітей віком від 4 до 11 років на кілька годин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі громадської організації YMCA Lviv.

Так, у Львові почав працювати спеціальний центр, де батьки-переселенці можуть безкоштовно залишити своїх дітей до трьох годин на день.

«Ми стикнулися з ситуацією, коли багатьом переселенцям потрібно вирішувати свої питання, але ні з ким залишити дитину. Деколи мамам потрібно кілька годин для себе, щоб побути у спокої. Ми спробували зрозуміти, чим можемо допомогти: знайшли волонтерів, місце, розробили активності», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, організація не забезпечує харчування та денний сон. дітей можна залишати у зручні години за обов’язковим попереднім записом. Офіс центру знаходиться на вулиці Ольги Кобилянської, 5.

Записатися можна за телефоном +38 068 029 18 80.

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