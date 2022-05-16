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У Львові 17 травня відбудеться захід для емоційної та психологічної реабілітації дітей війни

Анастасія Диняк

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У вівторок, 17 травня, у Львові організовують табір, метою якого є допомогти дітям, які потерпіли від війни в Україні повернутися до повноцінного життя, вберегти їх емоційне та психологічне здоров’я. Про це повідомили організатори заходу благодійний фонд «Щире серце».

Так, організатори запрошують дітей відвідати 13 RECOVERY CAMP. Захід триватиме з 11:00 до 17:00 у відпочинковому комплексі «Otaman Resort». Планують залучити близько 70 дітей.

Організатори планують:

  • Робота психологів з дітьми;
  • Арт-терапія;
  • Квест;
  • Психологічні вправи для зняття тривожності, страху, стресу;
  • Розваги з аніматорами;
  • Групові заняття батьків з психологами;
  • Обід о 13:00, частування солодощами;
  • Вручення подарунків дітям.

За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами:

+380 93 656 9269 (Ірина)

+380973700733 (Христина)

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