У Львові 17 травня відбудеться захід для емоційної та психологічної реабілітації дітей війни

У вівторок, 17 травня, у Львові організовують табір, метою якого є допомогти дітям, які потерпіли від війни в Україні повернутися до повноцінного життя, вберегти їх емоційне та психологічне здоров’я. Про це повідомили організатори заходу благодійний фонд «Щире серце».
Так, організатори запрошують дітей відвідати 13 RECOVERY CAMP. Захід триватиме з 11:00 до 17:00 у відпочинковому комплексі «Otaman Resort». Планують залучити близько 70 дітей.
Організатори планують:
- Робота психологів з дітьми;
- Арт-терапія;
- Квест;
- Психологічні вправи для зняття тривожності, страху, стресу;
- Розваги з аніматорами;
- Групові заняття батьків з психологами;
- Обід о 13:00, частування солодощами;
- Вручення подарунків дітям.
За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами:
+380 93 656 9269 (Ірина)
+380973700733 (Христина)
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Анастасія Диняк