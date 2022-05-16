У Львові дитина згоріла, граючись займистою речовиною

У Львові хлопчик загинув у пожежі в закинутій будівлі, яка сталася через ігри зі займистими речовинами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у неділю, 15 травня, близько 13:40 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на території стадіону «Торпедо», що на вулиці Золотій у Львові. 13-річний хлопчик з трьома друзями гралися зі займистими речовинами на території закинутої будівлі. Троє дітей встигли врятуватися, одна дитина загинула на місці.

О 14:12 пожежу вдалося локалізовати, а о 14:52 ліквідувати повністю. До гасіння залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.