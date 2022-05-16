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Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Анастасія Диняк

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Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Окупанти зосередили основні зусилля на Донецькому напрямку. Окрім того, ворог намагається стримувати наступ ЗСУ поблизу Харкова. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 16 травня у Facebook.

На Волинському і Поліському напрямках у збройних силах Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Сіверському напрямку росіяни посилено охороняють прикордонні райони Курської області. Окрім того, ворог завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування ЗСУ.

Також російські окупанти безуспішно намагалися вести бойові дії в напрямку Тернова.

На Донецькому напрямку  противник здійснював вогневе ураження підрозділів ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, однак зазнали втрат.

На Бахмутському напрямку ворог  веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог діяв в напрямку населеного пункту Суха Балка.

У Маріуполі основні зусилля зосереджують на блокуванні та ураженні українських підрозділів в районі «Азовсталі». Також ворог завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Шевченкове і Нововоронцовка.

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