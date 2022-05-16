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Окупантів змушують повертати гроші, отримані за поранення

Анастасія Диняк

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У російських військових забирають кошти, які раніше виплачували за поранення на полі бою. Про це повідомили у Службі безпеки України.

СБУ оприлюднили перехоплену телефонну розмову російського окупанта з матір’ю. Він розповідає, що керівництво армії РФ змушує військових повертати компенсацію за поранення, отримані на території України під час бойових дій.

«25 березня хлопця в плече поранили, легко, уламками трохи. Його забрали в госпіталь. За кілька днів виплатили три мільйони. В квітні, 29 квітня, він повернувся сюди знову, вже нормальний, одужавший. І в нього ці три мільйони забрали, аргументуючи тим, що поранення легке», – розказує окупант.

Окрім того, росіянин радить передати своєму знайомому, щоб поки не планував витрачати отримані гроші.

«Не потрібно гроші витрачати поки. Після війни будуть вирішувати, піднімати тяжкість поранення. В кого ступінь поранення перший чи другий – будуть забирати половину суми, як мінімум», – радить він.

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