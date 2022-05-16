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На Львівщині у ДТП загинув іноземець

Анастасія Диняк

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На автодорозі Львів-Самбір-Ужгород іноземець не впорався з керуванням та злетів у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У неділю, 15 травня, в одному з сіл Львівського району на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород сталася аварія. За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля «Міцубіші Паджеро» не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини та перекинувся. Унаслідок отриманих травм 46-річний водій, який керував авто, загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.  Наразі триває розслідування.

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