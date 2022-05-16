На Львівщині – надзвичайна пожежна небезпека. Що не можна робити

Протягом чотирьох днів, із 17 по 20 травня, у Львові та області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Мешканців закликають дотримуватись правил безпеки і не розводити вогонь у полях та лісах. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Рівень пожежної небезпеки 17-20 травня у Львові та області визначили як надзвичайний (V клас) та високий (IV клас). Це означає, що може стрімко побільшати загорань в екосистемах.

Саме через людську легковажність у таких умовах можуть виникати масштабні пожежі. Громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

На те, аби загасити значні пожежі в екосистемах, вогнеборцям потрібно багато часу та ресурсів. Тому мешканців Львівщини закликають робити все можливе, щоб не допустити виникнення займань. Дотримуйтеся правил безпеки, не розпалюйте багаття у лісах, полях та інших відкритих територіях. У жодному випадку не покидайте місце відпочинку, якщо не загасили вогнище!

Під час надзвичайної пожежної небезпеки заборонено:

відвідувати хвойні ліси;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101»!

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