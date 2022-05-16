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На Яворівщині 23-річний хлопець вбив свого дядька

Ольга Денисяка

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У Яворівському районі Львівщини поліцейські затримали 23-річного хлопця, який під час сварки вбив свого 50-річного дядька. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

15 травня близько опівночі в поліцію повідомили про  те, що у місті Судова Вишня Яворівського району, поблизу лікарні, виявили чоловіка, який лежав на землі без свідомості з тілесними ушкодженнями.  Травмованого доставили у медзаклад, проте, незважаючи на зусилля лікарів, за кілька годин він помер у реанімаційному відділенні від отриманих травм.

Правоохоронці встановили особу потерпілого, 50-річного місцевого мешканця. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав племінник, також місцевий житель віком 23 роки, під час побутового конфлікту.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років. Підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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