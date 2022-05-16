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На «Азовсталі» загинув молодий медик із Золочівщини

Наталя Дуляба

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28-річний медик із Золочівщини Іван Штокало героїчно загинув на заводі «Азовсталь» у Маріуполі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Поморянської територіальної громади.

Іван Штокало намагався врятувати життя пораненого бійця на «Азовсталі», але сам загинув від кулі російського снайпера. Йому було всього лише 28 років.

«Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся нашої Поморянської громади. Куля російського снайпера обірвала життя 28-річного Івана Штокала. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться в повідомленні Поморянської громади.

Іван народився і виріс у селищі Поморяни Золочівського району, закінчив Львівський національний медуніверситет імені Данила Галицького.

У 2014 році вступив до лав полку «Азов» і згодом відправився як військовий медик у зону АТО.  Чоловік побував у гарячих точках Донбасу, де допомагав рятувати життя українських захисників. Після повномасштабного вторгнення росії Іван Штокало разом із «азовцями» став на захист України.

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