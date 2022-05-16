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Якщо війна затягнеться, в Україні значно зростуть податки, – Мінфін

Ольга Денисяка

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Якщо російська війна проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися «болісні заходи», зокрема – суттєве підвищення податків. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю The Economist, передає Економічна правда.

«Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це. Але ми можемо з цим впоратися», – заявив Марченко.

Наразі Мінфін прогнозує 44% падіння ВВП України цьогоріч, але навіть така оцінка дуже невизначена, доки війна триває.

Крім того, український бюджет у воєнний час  потребує понад 5 млрд доларів щомісяця, і фінансування цієї суми вдається знайти через «друк» грошей Нацбанком, через купівлю військових облігацій уряду, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу.

Однак міністр визнає, що таке наповнення бюджету не є стійким. Він побоюється, що, якщо війна триватиме більше за «три-чотири місяці», знадобляться болісні заходи, що передбачають величезне підвищення податків та різке скорочення видатків.

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