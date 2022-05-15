В Україну повертаються більше людей, ніж виїжджають, – ДПСУ

Декілька днів поспіль потік на в’їзд в Україну через західний її кордон перевищує потік на виїзд. Про це йдеться у Facebook Державної прикордонної служби.

Так, 14 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

При цьому з України минулої доби виїхали більше 37 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

У Держприкордонслужбі відзначають, що протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу приїхали майже 46 тисяч осіб, з них понад 42 тисячі – українці.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно для українців змінили правила перетину державного кордону. Детальніше про те, хто тепер зможе виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.