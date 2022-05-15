У львівській лікарні одружилась евакуйована з Сєвєродонецька пара

У Центрі хірургії Першого медичного об’єднання Львова одружилась пара з Сєвєродонецька. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Молодята Оксана та Олексій родом із Сєвєродонецька. Вони були знайомі багато років, проте наважилися одружитись лише після того, як чоловік дивом вижив під час артобстрілу.

«Війна – не привід відмовлятися від кохання! У нашому Центрі хірургії знову весілля. Молодята – Оксана та Олексій із Сєвєродонецька. Знайомі вони ще зі школи. Однак взяти шлюб, кажуть, не квапилися. Війна все змінила», – йдеться в повідомленні.

Медики розповідають, що Олексій дивом вижив під час артобстрілу рідного міста – втратив ногу. Евакуаційним потягом з коханою вони дісталися Львова. І вже тут вирішили одружитись.

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