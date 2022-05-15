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У Херсоні окупанти катують полонених цивільних

Анастасія Диняк

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У тимчасово окупованому Херсоні російські військові беруть у полон мирних мешканців, вивозять їх у невідомому напрямку та катують. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Так, російські окупанти викрадають херсонців з власних домівок. Бійці вибивають двері та вивозять людей у невідомому напрямку. Окрім того, людей викрадають й на вулиці.

«У разі потрапляння на вуличну перевірку окупанти здійснюють огляд тіла на наявність татуювань, переглядають вміст телефону, машини, речей. Багато хто не проходить цю «процедуру». Після цього людей відвозять у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

За словами українців, які вирвалися з полону, до полонених під час допитів застосовували знущання та насильство.

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