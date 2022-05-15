Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Окупанти хочуть встановити повний контроль над Луганською та Донецькою та Херсонською областями для утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 15 травня у Facebook.

На Волинському і Поліському напрямках у збройних силах Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Сіверському напрямку росіяни посилено охороняють прикордонні райони Курської області. Окрім того, ворог завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування ЗСУ.

Також російські окупанти обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова, Петрівка та безуспішно намагаються наступати в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

На Донецькому напрямку противник здійснювати інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі Тошківки. В районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи.

На Авдіївському напрямку ворог вів бойові дії та зазнав втрат в районі Пісків та Новокалинового.

У Маріуполі основні зусилля зосереджують на блокуванні та ураженні українських підрозділів в районі «Азовсталі». Також ворог завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник обстрілював підрозділи ЗСУ із ствольної артилерії та мінометів.