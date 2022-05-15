Потяг з Києва до Івано-Франківська cтане «Стефанія Експресом»

Поїзд №43 Київ – Івано-Франківськ у розкладі 2022 року офіційно назвуть «Стефанія Експресом». Про це йдеться у Facebook Укрзалізниці.

«Перший у світі поїзд, названий на честь мами. Поїзд №43 Київ — Івано-Франківськ у розкладі цього року офіційно стане «Стефанія Експресом», – повідомили в Укрзалізниці.

Крім того, вокзали Києва, Калуша та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею «Стефанія».

Нагадаємо, український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце і приніс третю в історії перемогу України в «Євробаченні». Детальніше про те, як пройшов фінал конкурсу читайте за цим посиланням.

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