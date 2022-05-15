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Львівщину атакували з Чорного моря: ЗСУ збили дві крилаті ракети

Ольга Денисяка

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Зранку, 15 травня, російські окупанти атакували Львівщину з акваторії Чорного моря, дві крилаті ракети вдалось збити. Про це йдеться у Facebook Повітряного командування «Захід» ЗСУ.

Зазначається, що ракети запускали, ймовірно, з підводних човнів у Чорному морі. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищили дві крилаті ракети окупантів.

«З акваторії Чорного моря, рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об’єктів критичної інфраструктури. Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів», – йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Львівської ОВА, окупанти атакували Львівщину близько 04:30 год. Ракетний удар був по одному із об’єктів військової інфраструктури. Наразі інформації про загиблих та травмованих немає.

Зазначимо, що в ніч на 15 травня на Львівщині вперше від 8 травня оголосили повітряну тривогу.

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