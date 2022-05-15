Хто ви такі, ніде ви не числитесь, – росіяни затримали бійців з «ЛНР»

Російські прикордонники затримали військових з самопроголошеної «ЛНР», коли вони тікали з поля бою. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідка оприлюднила запис телефонної розмови бійця з «ЛНР», який знаходиться на Херсонщині, з дружиною. Чоловік розповів, що один з підрозділів намагався відступити з поля бою, однак натрапив на російських прикордонників.

«Вони там потрапили в якийсь «заміс», звідки виходили швидко-швидко і випадково в Білгородську область забрели», – каже військовий.

Командуванню вдалося втікти, а решту російські прикордонники затримали та тримають.

«Не розуміють хто вони і що з ними робити. Кажуть, хто ви такі, ніде ви не числитеся. Зараз там розбираються з цим полком. Якась купа людей зі зброєю, незаконно перейшли кордон», – додає він.

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