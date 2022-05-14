Україна здобула вже 129 медалей на Дефлімпіаді

У місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія) тривають XXIV літні Дефлімпійські ігри. За 12 днів змагань українська національна збірна здобула 129 медалей, з яких 56 золотих, 36 срібних та 37 бронзових. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного паралімпійського комітету.

На 12 день змагань, 13 травня, команда виборола ще 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові. Зокрема, у пляжному волейболі:

Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – золота медаль (м.Київ, обоє)

Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій ( команда Україна 2) – срібло (м.Київ, обоє)

Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) – золота медаль (м.Київ, Одеська обл. відповідно)

Затилкіна Анна та Черненко Юлія( команда Україна 2) – срібло (Сумська обл., м.Київ) чемпіони та призери:

Також на 12 день змагань українська зібрна вборола такі нагороди:

Жіноча естафета 4х400 м (дніпропетровчанки Кочмарик Вікторія, Шаповал Юлія, Куприч Соломія, одеситка Кіняйкіна Крістіна )

Чоловіча естафета 4х400 м (Драч Сергій (Дінпропетровська обл.), Дмитриєнко Олександр (Луганська обл.), Вишинський Дмитро(м.Київ), Носенко Микола(Київська обл.))

Урсуленко Наталія (метання диска) – срібна медаль (Донецька обл.)

Потапенко Катерина (потрійний стрибок) – срібна медаль (м.Київ)

Вишинський Дмитро ( біг на 200 м) – срібна медаль (Волинска обл.)Харківська обл.)

Матвієвська Юлія (потрійний стрибок) – бронза

Зауважимо, Дефлімпіада – це спортивні змагання найвищого рівня для людей з проблемами слуху. Цьогорічні змагання триватимуть з 1 по 15 травня у Бразилії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.