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Україна здобула вже 129 медалей на Дефлімпіаді

Ольга Денисяка

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У місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія) тривають XXIV літні Дефлімпійські ігри. За 12 днів змагань українська національна збірна здобула 129 медалей, з яких 56 золотих, 36 срібних та 37 бронзових. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного паралімпійського комітету.

На 12 день змагань, 13 травня, команда виборола ще 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові. Зокрема, у пляжному волейболі:

  • Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – золота медаль (м.Київ, обоє)
  • Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій ( команда Україна 2) – срібло (м.Київ, обоє)
  • Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) –  золота медаль (м.Київ, Одеська обл. відповідно)
  • Затилкіна Анна та Черненко Юлія( команда Україна 2)  – срібло (Сумська обл., м.Київ) чемпіони та призери:

Також на 12 день змагань українська зібрна вборола такі нагороди:

  • Жіноча естафета 4х400 м  (дніпропетровчанки Кочмарик Вікторія,  Шаповал Юлія,  Куприч Соломія, одеситка Кіняйкіна Крістіна )
  • Чоловіча естафета 4х400 м (Драч Сергій (Дінпропетровська обл.), Дмитриєнко Олександр (Луганська обл.), Вишинський Дмитро(м.Київ), Носенко Микола(Київська обл.))
  • Урсуленко Наталія (метання диска) – срібна медаль (Донецька обл.)
  • Потапенко Катерина (потрійний стрибок) – срібна медаль (м.Київ)
  • Вишинський Дмитро ( біг на 200 м) – срібна медаль (Волинска обл.)Харківська обл.)
  • Матвієвська Юлія (потрійний стрибок) – бронза

Зауважимо, Дефлімпіада – це спортивні змагання найвищого рівня для людей з проблемами слуху. Цьогорічні змагання триватимуть з 1 по 15 травня у Бразилії.

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