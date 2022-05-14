Шахраї крадуть дані платіжних карток прикриваючись грошовою допомогою від ООН

В Україні активувалися шахраї, які намагаються викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події виявила у соціальній мережі Facebook шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу ТСН. На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати «грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН».

Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.

Як результат – дані платіжної картки буде викрадено.

Держспецзв’язку застерігає, що не можна вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Для надійнішої безпеки налаштуйте контроль руху коштів на картці (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

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