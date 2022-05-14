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«Потрібна кожна людина»: Мінкульт відповів на заклик відсторонити проросійських ведучих

Ольга Денисяка

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Міністерство культури та інформаційної політики відповіло на заяву, в якій медійники закликали відсторонити від участі в національних телемарафонах «Єдині новини» та FREEDOM ведучих, які багато років поширювали російську пропаганду. У Міністерстві заявили, що не вважають доцільним втручатись у кадрову політику каналів і медіагруп. Про це йдеться в офіційній відповіді Мінкульту.

У зверненні насамперед йшлось про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.

Як вказувала медіаспільнота, ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, правомірність загарбання росією Криму тощо.

Автори звернення закликали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у нацмарафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.

У Мінкульті відповли, що Міністерство «не може і не вважає доцільним втручатись у кадрову політику каналів і медіагруп» і «сьогодні нам потрібна кожна людина».  Також у відомстві закликали «не розпалювати ворожнечу всередині країни».

«У відповідь на заяву окремої частини журналістської спільноти щодо санкцій у вигляді відсторонення від ефірів журналістів, які до війни працювали на каналах, що належать Віктору Медведчуку, Міністерство культури та інформаційної політики України висловлює свою наступну позицію. В МКІП викликає занепокоєння те, що в ці критичні часи для України інформаційний простір країни заповнюється конфліктами всередині суспільства.

24 лютого великі медіагрупи звернулись до  МКІП та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою об’єднатися та  створити єдиний інформаційний фронт для боротьби з російською пропагандою. Однак, як бачимо, наш вдалий супротив та фактично перемога у інформаційній війні з росією говорить про те, що ідея та реалізація були досить вдалими. Це стало можливим завдяки зусиллям всіх редакторів, журналістів, ведучих, що наразі 24/7 працюють вже третій місяць єдиним фронтом.

В МКІП немає жодних ілюзій щодо внеску каналів Медведчука у теперішню війну з росією. У той же час ми глибоко переконані, що сьогодні не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів всередині країни та професійної журналістської спільноти. Сьогодні важливим є те, хто залишився, перейшов на сторону України та кожен день доводить свою позицію своєю сумлінною цілодобовою працею. Сьогодні нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті для відстоювання нашої державності та перемоги над російськими загарбниками. Тому вбачаємо доцільним саме зараз, під час війни, в першу чергу звертати увагу на позицію, яку прийняли зазначені у списку ведучі», – йдеться у відповіді Мінкульту.

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