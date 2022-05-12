Медіаспільнота закликає відсторонити проросійських ведучих від участі у телемарафоні

Українські журналісти та правозахисні організації звертаються до президента України і міністра культури та інформаційної політики України із закликом відсторонити від участі в національних телемарафонах «Єдині новини» та FREEDOM ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Йдеться насамперед про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.

Як вказано у зверненні, ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, правомірність загарбання росією Криму тощо.

«На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція», – йдеться у зверненні.

Автори звернення закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у нацмарафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.

«Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому», – мовиться у зверненні.

Під відкритим зверненням вже підписалась низка громадських організацій, українських ЗМІ та журналістів. Редакція Львівського порталу цілком підтримує цю ініціативу і вважає, що ведучим, які роками відверто поширювали в українське суспільство путінські наративи, не місце в ефірі загальнонаціонального телемарафону, тим паче під час війни. Журналісти Львівського порталу також підпишуть це колективне звернення.

Якщо ви теж бажаєте поставити свій підпис, то відправляйте свої ПІБ та приналежність до медіа чи організації на пошту [email protected].

Наводимо повністю текст звернення:

Звернення українських журналістів та громадських організацій до Президента України та Міністра культури та інформаційної політики України щодо участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах національних марафонів «Єдині новини», Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе «національними».

З початком повномасштабного наступу Російської Федерації державні, суспільні та приватні телеканали України змогли обʼєднатись, аби протистояти ворогу на інформаційному фронті. Єдині новини стали новим і унікальним досвідом, коли в час війни медіа не піддані жорсткій цензурі, а продовжують поширювати важливу для суспільства інформацію від ходу бойових дій до людських трагедій і перемог.

Втім, у національних марафонах, включаючи іномовний канал FreeДом та інших медійних марафонів, що називають себе «національними», беруть участь телеведучі, які ще донедавна працювали на телеканалах, власниками яких були проросійські політики. Інформаційна політика цих каналів базувалася на просуванні кремлівських наративів про зовнішнє управління США Україною, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо. Для цього застосовувалися різноманітні методи від фейкових слухань у Конгресі США до марафонів про «соросят», розповідей про «біолабораторії США» та навіть спроб телемостів із росією. Йдеться перш за все про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову та Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле. Ми занепокоєні участю цих людей у марафонах, які покликані бути обʼєднаною інформаційною зброєю проти російських фейків та пропаганди.

Україна вже більше двох місяців протистоїть російській агресії. Паралельно з цим влада напрацьовує механізми для майбутнього відновлення українських міст та інфраструктури. Аби не повторити помилки постмайданного періоду, коли частина принишклих політиків і діячів досить скоро відчули безкарність та почали поширювати проросійські наративи і відверті фейки в ефірах телеканалів, маніпулюючи громадською думкою на емоціями громадян України, ми закликаємо Нацраду, МКІП та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру, забезпечити перевірку цих людей, а до цього часу дати публічну оцінку їхньої участі в марафонах «Єдині новин», Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе «національними». Ми пропонуємо звернутися до моніторингових організацій, які готові надати Нацраді та МКІП аналітичні довідки щодо діяльності цих телеведучих протягом 2014–2022 років.

На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція.

Розраховуємо на швидку реакцію представників української влади, в першу чергу президента України Володимира Зеленського та Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому.

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