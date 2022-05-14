НКРЕКП відновлює позапланові перевірки

Уряд дозволив Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проводити позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у міністерстві економіки України.

Після впровадження воєнного стану переважна більшість заходів контролю була призупинена.

«Енергетика та комунальний сектор – це частина критичної інфраструктури, яка потребує безперебійного функціонування. Саме тому відновлення контрольних заходів допоможе їй працювати краще, забезпечуючи українців життєво необхідними послугами», – переконані в Уряді.

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