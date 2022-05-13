Україна відновила трофейної техніки на 1,5 мільярда гривень

Державний концерн «Укроборонпром» відновив захопленої російської військової техніки на 1,5 мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі концерну.

У четвер, 12 травня, під час брифінгу в Укроборонпромі прозвітували про захоплену військову техніку ворога.

«Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярда гривень», – йдеться у повідомленні.

Однак у концерні додали, що Росія завдала оборонно-промисловому комплексу України збитків на понад 100 мільярдів гривень.