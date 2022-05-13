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У Львові шахрай виманив у пенсіонерки 150 тисяч гривень

Анастасія Диняк

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У Львові затримали чоловіка з Донеччини, який виманив у пенсіонерки 150 тисяч гривень нібито на лікування її доньки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, до 82-річної львів’янки зателефонував невідомий чоловік та розповів, що її доньці терміново потрібні гроші на лікування. За його словами, дівчина нібито потрапила в ДТП та отримала серйозні травми. Пенсіонерка повірила шахраю й особисто передала йому 150 тисяч гривень. Згодом з’ясувалося, що це була афера.

Шахраєм виявився 35-річний мешканець Донеччини, який тимчасово мешкає у Львові. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві (ч.2 ст.190 ККУ). Йому загрожуватиме до трьох років за ґратами.

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