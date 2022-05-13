Трьох львів’ян судитимуть за українофобію та пропаганду «руского міра»

Правоохоронці спіймали трьох львів’ян, які активно поширювали у соцмережах ідеї «руского міра», підтримували війну, розв’язану росією, а також розпалювали національну ворожнечу між українцями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про трьох мешканців Львова. Вони у російській соцмережі «Однокласники» створили особисті акаунти та, зробивши їх відкрити для необмеженого кола осіб, систематично поширювали кремлівські наративи про Україну, поширювали інформацію про війну на Донбасі.

Все це, за даними прокурорів, вони робили «з метою розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності української нації та її історичного минулого, її державності та суверенітету».

Слідство встановило, що у свої дописах фігуранти критикували українців, які підтримують ідеї незалежного від росії політичного курсу країни, української влади й України як держави в цілому.

«Зокрема, один з чоловіків поширював різноманітні агресивні заклики та вигадування про образ «бандерівців», а також виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України. Інший – поширював різноманітні агресивні заклики про прозахідних, проєвропейських українців, що формують у людей почуття озлобленості, відчуження і викликають національну ворожнечу або розбрат», – кажуть у прокуратурі.

Ось лише декілька прикладів того, що у соцмережах поширювали спіймані львів’яни:

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.161 ККУ (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років тюрми.

Чоловікам вже оголосили підозри, найближчим часом їм мають обрати запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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Фото: прокуратура, СБУ