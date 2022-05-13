Окупанти на Луганщині позбулися ще одного вертольота

Українські військові на Луганщині збили ударний вертоліт ворога Мі-28. Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Нових технічних втрат російські окупанти зазнали від бійців 81-ої бригади Десантно-штурмових військ. Їхній підрозділ ППО 12 травня збив на Луганщині ударний вертоліт ворога Мі-28, який ще називають «Нічним мисливцем».

«Цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили», – пояснюють у ЗСУ.

Нагадаємо, 12 травня військові тієї ж 81-ої бригади збили на Луганщині російський вертоліт Мі-24.

Загалом на війні в Україні росія позбулася вже 200 літаків, 162 гелікоптерів, 1205 танків, низки іншої техніки, а також майже 27 тисяч своїх військових.

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