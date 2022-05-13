Росія втратила вже дві сотні літаків в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 26 900 військових, 200 літаків та 162 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 13 травня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 26 900 осіб,
- танків ‒ 1 205 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2 900 од,
- артилерійських систем – 542 од,
- РСЗВ ‒ 193 од,
- засоби ППО ‒ 88 од,
- літаків – 200 од,
- гелікоптерів – 162 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 042 од,
- кораблі /катери ‒ 13 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 119,
- Спеціальна техніка ‒ 41,
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк