Росія втратила вже дві сотні літаків в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 26 900 військових, 200 літаків та 162 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 13 травня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 26 900 осіб,

танків ‒ 1 205 од,

бойових броньованих машин ‒ 2 900 од,

артилерійських систем – 542 од,

РСЗВ ‒ 193 од,

засоби ППО ‒ 88 од,

літаків – 200 од,

гелікоптерів – 162 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 042 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 119,

Спеціальна техніка ‒ 41,

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.