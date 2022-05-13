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Росія втратила вже дві сотні літаків в Україні

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 26 900 військових, 200 літаків та 162 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 13 травня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 26 900 осіб,
  • танків ‒ 1 205 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2 900 од,
  • артилерійських систем – 542 од,
  • РСЗВ ‒ 193 од,
  • засоби ППО ‒ 88 од,
  • літаків – 200 од,
  • гелікоптерів – 162 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 042 од,
  • кораблі /катери ‒ 13 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 119,
  • Спеціальна техніка ‒ 41,

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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