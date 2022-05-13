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На сході ЗСУ вдарили по пункту управління бригади «ДНР»

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 13 травня, українські військові на сході держави по передовому пункту управління окупантів із так званої «ДНР». Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Так, упродовж 13 травня російські окупаційні війська здійснили 9 атак у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Усіх їх ЗСУ відбили.

Крім того, наші військові нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ої окремої мотострілецької бригади так званої «ДНР». Загалом українські захисники знищили:

  • особового складу – до 130 осіб;
  • танків – 2 одиниці;
  • БТР – 1 одиниця;
  • БМП – 5 одиниць;
  • БМД – 1 одиниця;
  • міномети – 2 одиниці;
  • АТТ – 2 одиниці;
  • БПЛА – 2 одиниці.

Нагадаємо, загалом на війні в Україні росія позбулася вже 200 літаків, 162 гелікоптерів, 1205 танків, низки іншої техніки, а також майже 27 тисяч своїх військових.

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