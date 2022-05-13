На окупованих територіях росіяни пропонують «компенсацію» за свідчення проти України

На окупованих територіях росіяни пропонують «компенсацію» за свідчення проти ЗСУ, залякують і тероризують місцевих жителів. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Як з’ясувала українська розвідка, у селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів росіяни пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду «свідчити» проти українських захисників в Маріуполі.

У Бердянську окупанти вмикають звуковий сигнал тривоги і наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так росіяни переконують місцеве населення, що Збройні Сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю.

Також відомо, що в окупований Херсон прибула група вербувальників, в яку входять співробітники ФСБ, офіцери «міністерства держбезпеки ДНР» і представники ПВК «Ліга» (колишня «Вагнер»). Їхнє завдання – знайти людей, які погодяться працювати у «спецслужбах ДНР». Паралельно в місті проводять показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих.

За час перебування такої групи у Херсоні закатували і вбили близько 50 місцевих жителів, ще орієнтовно 120 херсонців викрали. Наразі їхнє місцеперебування не відоме.

12 травня зазначена група прибула до місцевого СІЗО, де проводила так звану «мобілізацію» серед осіб, яких там примусово утримують. Із приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї.

«Незважаючи на смертельну небезпеку з боку рашистів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях», – додають у розвідці.

Нагадаємо, що маріупольців, які не проходять «фільтрацію» росіян, кидають у в’язницю. Їх утримують у нелюдських умовах, годують не кожен день і водять у туалет раз на добу. Все це відбувається паралельно з допитами, тортурами та примушенням до співпраці. Відомо, що так насильно утримують щонайменше 3000 українців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.