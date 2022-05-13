На Львівщину прибули автобуси від Німеччини

Німецькі підприємці передали дев’ять автобусів для потреб українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної державної адміністрації.

Так, німецькі некомерційні організації «Freundschaft kennt keine Grenzen» та «Bamberg:UA» передали дев’ять автобусів для ЗСУ. Автобуси використовуватимуть для перевезення українських військових.

Засновник «Bamberg:UA» отець Богдан Пушкар розповів, що організація роками підтримує Україну, однак після повномасштабного вторгнення Росії довелося значно активізуватися.

«Спершу це були карети швидкої медичної допомоги. Тоді з’явилась потреба в маленьких бусиках і автобусах. Ми озвучували цю потребу і таким чином випросили пожежну машину, яка поїхала у Харків. Тоді дві організації мобілізували своїх знайомих і знайшли фірму з Гамбурга, яка мала списані автобуси та була готова їх віддати. 9 авто власним коштом та зусиллями фірма привела до ладу», – зазначив він.