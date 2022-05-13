ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщину прибули автобуси від Німеччини

Анастасія Диняк

|

Німецькі підприємці передали дев’ять автобусів для потреб українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної державної адміністрації.

Так, німецькі некомерційні організації «Freundschaft kennt keine Grenzen» та «Bamberg:UA» передали дев’ять автобусів для ЗСУ. Автобуси використовуватимуть для перевезення українських військових.

Засновник «Bamberg:UA» отець Богдан Пушкар розповів, що організація роками підтримує Україну, однак після повномасштабного вторгнення Росії довелося значно активізуватися.

«Спершу це були карети швидкої медичної допомоги. Тоді з’явилась потреба в маленьких бусиках і автобусах. Ми озвучували цю потребу і таким чином випросили пожежну машину, яка поїхала у Харків. Тоді дві організації мобілізували своїх знайомих і знайшли фірму з Гамбурга, яка мала списані автобуси та була готова їх віддати. 9 авто власним коштом та зусиллями фірма привела до ладу», – зазначив він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів