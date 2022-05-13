На Львівщині пенсіонерку затримали за продаж наркотиків

Правоохоронці затримали 60-річну мешканку Львівського району, яка продавала «метадон». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 12 травня, затримали пенсіонерку, яку підозрюють у розповсюдженні наркотичного засобу «метадон». Затримання відбулося під час чергової «угоди».

Жінці повідомили про підозру за ч.1, ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Пенсіонерці загрожує до десяти років за ґратами.